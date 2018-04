Ubi: Bazoli, da me nessun ostacolo alla vigilanza

MILANO, 27 APR - "Nessun ostacolo alla vigilanza da parte mia. Prendo atto della decisione, che era prevedibile in considerazione dei limiti propri dell'udienza preliminare. Il dibattimento sarà certamente la sede più adeguata per accertare che l'intero impegno da me dedicato alla nascita e all'avvio di Ubi è stato improntato alla massima correttezza e trasparenza". Così Giovanni Bazoli, in una nota diffusa nel pomeriggio, ha commentato la decisione del gup di Bergamo di rinviarlo a giudizio con altri 30 imputati per la vicenda Ubi.