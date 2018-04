Croci in cambio Paradiso, a processo

BARI, 27 APR - Paolo Catanzaro "mi disse che un angelo gli aveva comunicato che io ero la prescelta per un progetto divino: finanziare croci in legno da inviare in posti disastrati della terra indicati da Dio, gesti di fede per aiutare questi popoli a liberarsi dalle afflizioni delle guerre e della fame". Così Isabella De Bellis si sarebbe fatta raggirare dal sedicente veggente (che ora si chiama Paola, dopo il cambio di sesso nel 2014), pagando 150mila euro in quattro anni per garantire il Paradiso al padre malato. Oggi la vittima del raggiro ha testimoniato dinanzi al Tribunale di Bari nel processo nel quale è costituita parte civile contro la 40enne brindisina Paola Catanzaro, nota all'epoca come "Paolo il mistico", e la 51enne di Conversano Lucia Borrelli, imputate per truffa aggravata. Le due sono indagate per fatti simili dalla Procura di Brindisi, con altre 7 persone, fra le quali l'attuale marito di Paola, Francesco Rizzo (tornato libero dopo 3 mesi ai domiciliari, mentre l'ex mistico è ancora in carcere).