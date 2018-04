Il 6 maggio giurano 33 Guardie Svizzere

CITTA' DEL VATICANO, 27 APR - In commemorazione della morte dei 147 soldati elvetici caduti in difesa del Papa Clemente VII nel Sacco di Roma (1527), il 6 maggio, nel Cortile San Damaso del Palazzo Apostolico, si svolgerà il giuramento delle nuove reclute del Corpo. In totale saranno 33. Cantone ospite sarà quest'anno quello di Lucerna. L'attuale Comandante, Christoph Graf, e anche lui originario del cantone di Lucerna, di Pfaffnau per la precisione. Tra le nuove guardie che giureranno il 6 maggio non c'è nessuno di lingua italiana. La Guardia Svizzera Pontificia accompagna il Papa anche nei viaggi all'estero. "Il 21 giugno 2018 il Papa si recherà in Svizzera. Siamo particolarmente contenti di poter accompagnare il Papa nella nostra Patria", sottolinea il corpo delle Guardie Svizzere in un comunicato.