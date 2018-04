Gdf:mostre e convegni a Raduno nazionale

ALGHERO, 27 APR - Si è aperto oggi ad Alghero il 20/o Raduno dell'Associazione nazionale finanzieri d'Italia: organizzata per la prima volta in Sardegna la manifestazione ha portato nella Riviera del corallo oltre 2mila persone arrivate da tutta Italia per celebrare le Fiamme gialle. La tre giorni è iniziata alle 9 con l'alzabandiera a Porta Terra, dove è stata anche la deposta la corona d'alloro al monumento ai caduti della città. Un'altra corona è stata posata alla stele dell'Anfi, in via Garibaldi, di fronte alla caserma della Guardia di Finanza. La manifestazione è proseguita con l'inaugurazione della mostra allestita dal Museo storico del corpo, con cimeli, stampe e racconti che testimoniano la partecipazione delle fiamme gialle alla "Grande Guerra". Sempre nell'ambito delle celebrazioni per il Raduno, il sindaco Mario Bruno ha intitolato una piazza a Francesco Sotgiu, maresciallo maggiore della Gdf nato nel 1896 e decorato con la croce al merito di guerra e con la medaglia interalleata della Vittoria.