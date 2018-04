Vaticano: Aif, faro sui fondi donazioni

CITTA' DEL VATICANO, 27 APR - Calano le segnalazioni di operazioni sospette; si rafforza la cooperazione internazionale soprattutto nel contrasto al finanziamento del terrorismo. Fari accesi sulla gestione dei fondi destinati ad opere caritatevoli. Sono queste le linee principali del Rapporto 2017 della Autorità di Informazione Finanziaria vaticana. Il lavoro dell'intelligence ha portato anche al rinvio di 8 casi al Promotore di Giustizia per ulteriori indagini. Quello che caratterizza il dossier dell'ultimo anno è una sostanziale stabilizzazione, segno che l'opera avviata per rafforzare la trasparenza finanziaria sta andando nella direzione voluta. La chiarezza nelle finanze è stata d'altronde posta sempre in cima alle preoccupazioni di Papa Francesco. Si segnala anche che nel 2017, tra maggio e giugno, lo Ior è stato sottoposto dall'Aif ad una ispezione per fare verifiche sulla gestione delle attività finanziarie destinate a scopi caritatevoli ma "l'esito dell'ispezione non ha fatto registrare significative criticità".