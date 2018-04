CAPRI, 27 APR - Francesco Totti e Ilary Blasi in vacanza a Capri. L'ex capitano della Roma e la conduttrice delle Iene sono arrivati nella tarda mattinata di oggi sull'isola azzurra. Atterraggio con elicottero privato all'eliporto di Damecuta ad Anacapri, quindi un veloce passaggio in piazzetta per poi dirigersi all'hotel Quisisana dove la coppia trascorrerà qualche giorno di relax.