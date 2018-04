Spray urticante contro vigili che li multano, arrestati

TORINO, 27 APR - Una coppia di italiani, marito e moglie, sono stati arrestati a Torino per avere aggredito i vigili urbani che stavano multando la loro auto. E' accaduto questa mattina al mercato di piazza Foroni, dove l'auto dei due coniugi era parcheggiata in divieto di sosta. L'uomo, 50 anni, ha colpito i due agenti in servizio con un ombrello, mentre la moglie ha estratto dalla borsetta una bomboletta di spray urticante scaricandogliela contro. I due, ora ai domiciliari, sono accusati di violenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie.(ANSA).