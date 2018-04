Non solo protesi,bio-ortopedia 'rigenera' ossa con staminali

ROMA, 27 APR - Trapianti di staminali ricavate dal proprio grasso o midollo e plasma ricco di piastrine per stimolare la guarigione e riparare le lesioni a ossa e cartilagini provocate da infortuni o malattie, come l'artrosi: sono gli strumenti della bio-ortopedia, ormai sempre più diffusa. Nell'arco di 15 anni in Italia il numero di ortopedici che vi ricorrono è passato dal 5% al 30% circa. A tracciare il quadro è Alberto Gobbi, appena eletto come presidente della Società Mondiale della Cartilagine (International Cartilage Repair Society), primo italiano a ricoprire tale incarico. "Queste tecniche non sono utili per accelerare la ripresa degli sportivi dopo gli infortuni, ma anche per rigenerare alcuni tessuti e ritardare l'evoluzione di processi degenerativi, come quello dell'artrosi", spiega Gobbi. E conclude: "Ci sono centri di riferimento che hanno fatto tanta sperimentazione e direi che in Italia ora le usano circa il 30% degli ortopedici".