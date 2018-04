Inter-Juventus trasmessa in 190 Paesi

MILANO, 27 APR - Una partita che straccia ogni record: dopo quello di incassi che supera i cinque milioni di euro, l'Inter annuncia che il derby d'Italia - domani alle 20,45 allo stadio Meazza - sarà trasmesso da oltre 40 broadcasters in 190 Paesi. Gli operatori dell'informazione accreditati per Inter-Juventus sono più di 400, circa 250 i giornalisti in tribuna stampa, una cinquantina i media stranieri. Oltre i 60 i fotografi a bordo campo.