Accoltella carabiniere e si barrica casa

PORTO TORRES (SASSARI), 27 APR - Un carabiniere della Compagnia di Porto Torres è stato ferito con una coltellata da un uomo che ora si trova barricato nel suo appartamento, in via del Mirto, a Porto Torres, cittadina nel nord Sardegna. I militari sono intervenuti per sedare una lite in famiglia, e uno di loro è stato colpito con un coltello. Il carabiniere è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sassari, mentre l'uomo che lo ha ferito si è barricato in casa ed è circondato dalle forze dell'ordine che cercano di convincerlo alla resa.