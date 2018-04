Crac 3,5 mld,definitiva condanna Marenco

TORINO, 27 APR - La guardia di finanza ha notificato a Marco Marenco, 63 anni, noto imprenditore astigiano coinvolto in un crack societario da oltre 3 miliardi e mezzo di euro, secondo in Italia solo a quello della Parmalat, l'ordine di esecuzione per la carcerazione, con relativo decreto di sospensione del medesimo. La Corte di Cassazione ha infatti confermato la condanna a 5 anni per bancarotta fraudolenta, pena patteggiata. La sentenza è diventata quindi definitiva, ma la sua esecuzione è stata sospesa in attesa della presentazione dell'istanza volta a ottenere una misura alternativa alla detenzione. A Marenco sono state disposte, come pene accessorie, l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale per anni 10, l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.