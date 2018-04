Sindaco Camerino, il cratere è qui

PIEVE TORINA (MACERATA), 10 APR - "Il cratere è qui, tra questi sindaci e queste facce stravolte e stremate. Il prossimo che mi parla di 138 comuni tutti allo stesso modo coinvolti mi farà perdere seriamente la pazienza". Lo ha detto il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui durante il vertice in corso a Pieve a Torina con il capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli, il commissario straordinario alla ricostruzione, Paola De Micheli, il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e i sindaci del territorio colpito dal sisma. "Dobbiamo distinguere chi è distrutto e fa i conti tutti i giorni con questo sisma, oppure diteci chiaramente che dobbiamo andarcene tutti e che ve ne fregate di noi" ha aggiunto Pasqui. "Adesso il cratere va diviso in fasce - ha concluso il sindaco - a seconda dei livelli di danno per consentire procedure veloci e semplificate che permettano di continuare a vivere in queste zone".