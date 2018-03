Nonostante il calendario segni l'inizio della primavera e tra una decina di giorni arrivi Pasqua, il Centro-Sud dell’Italia è stretto ancora nella morsa del freddo. La neve è ancora protagonista in Molise, Marche e Abruzzo. E dove non nevica sono arrivate violente mareggiate, come in Calabria; danni sul lungomare di Sapri nel salernitano, dove la strada è stata interrotta e sulle coste di Maratea (Potenza).

Interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli (Campobasso) e le Isole Tremiti (Foggia).

Intanto, la Protezione civile ha emesso un un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse per il Centro-Sud, dove sono previste piogge e temporali, ma anche neve fino a quota collinare, specie in Basilicata tra Potenza e provincia. Previsto anche un generale rinforzo dei venti nord-orientali.

Le scuole saranno chiuse domani a Potenza. Lo ha deciso il sindaco della città, Dario De Luca. La decisione è stata presa in considerazione delle previsioni meteorologiche, secondo cui sul capoluogo nevicherà con insistenza nelle prossime ore.