BARI - Pannelli con immagini del cibo e del paesaggio pugliese, con illustrazioni e grafica personalizzata #weareinpuglia, sono alcune delle novità che accoglieranno i viaggiatori negli aeroporti di Bari e Brindisi grazie alla collaborazione tra Aeroporti di Puglia e Pugliapromozione, che a Bari ha permesso anche il montaggio di un megascreen nella hall partenze e l’allestimento di uno spazio per i bambini con area gioco e postazioni digitali.

La campagna di promozione del 'brand’Puglia è stata presentata oggi ai giornalisti nel corso di una visita nello scalo barese con il presidente della Regione, Michele Emiliano, e l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Loredana Capone. Entrambi, nell’occasione, hanno fatto anche un sopralluogo sulla nuova pista dell’aeroporto di Bari che riaprirà nei prossimi giorni. In precedenza, si è svolto un incontro di presentazione, agli operatori di settore, delle linee di indirizzo del Piano strategico del turismo regionale.

Emiliano ha detto che «attorno ad Aeroporti di Puglia, ai porti, alle Zone economiche speciali, stiamo costruendo la competitività delle imprese pugliesi puntando sempre più su cultura, turismo, sviluppo. Fa piacere oggi incrociare lo sguardo di tanti operatori turistici e amministratori: sono a loro disposizione - ha concluso - perché più i sogni sono belli e c'è partecipazione dal basso, più potremo raggiungere risultati straordinari».

«Con il 2017 si chiude un biennio storico per la Puglia turistica», ha rilevato Capone ricordando che «dopo il boom del 2016, i numeri hanno continuato a crescere nel 2017 con un +8,7% di arrivi e +6,7% di presenze». «L'allungamento della stagione - ha proseguito - oggi non sembra più così lontano: aumenta questa voglia di Puglia e le prenotazioni per Pasqua sono significative». Inoltre, è stato sottolineato, è stato potenziato il servizio di accoglienza e front-office turistico per il quale sono stati potenziati gli orari di apertura e realizzate azioni di animazione 'on-sitè.