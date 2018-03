di GIUSEPPE DE TOMASO

Presidente Silvio Berlusconi, qual è il traguardo del centro-destra in queste elezioni?

E’ molto semplice: vincere, per assicurare all’Italia cinque anni di stabilità e di crescita. Solo noi siamo in grado di farlo, per due ragioni: perché siamo l’unico schieramento che ha proposte davvero serie e innovative per far ripartire l’Italia, e perché siamo anche gli unici che hanno i numeri per poter ottenere la maggioranza in Parlamento. L’unico voto utile, l’unica possibilità di evitare la paralisi e l’immobilismo, è dare il voto a noi, in particolare a Forza Italia.

Tra Forza Italia e Lega non c'è unanimità di vedute. A cominciare dall'Europa. La coalizione di centro-destra sarà tale anche dopo il voto o si sfalderà?

Fra Forza Italia e Lega ci sono naturalmente delle differenze: siamo una coalizione, non lo stesso Partito. Però abbiamo due cose che ci tengono insieme: un ottimo Programma, che ha il convinto consenso di tutte le forze del centro-destra, e vent’anni di alleanza e di lealtà reciproca a tutti i livelli, di Governo e di opposizione, a livello nazionale ed alla guida di alcune delle più importanti regioni italiane. Sull’Europa vogliamo la stessa cosa, anche se la diciamo in modi diversi: un’Europa dei popoli e non delle burocrazie.

Il nome del Presidente Tajani è il più gettonato tra i papabili per Palazzo Chigi. Lei ha fatto più volte il suo nome. La Lega e Fratelli d'Italia non appaiono d'accordo. Come finirà? Ci saranno altri nomi?

Siamo legati da un patto: la forza politica che prenderà più voti indicherà al Capo dello Stato il nome del candidato Premier. Nel caso di Tajani, poi, si tratta di una figura così autorevole e di così alta credibilità internazionale che non vedo come si potrebbero sollevare delle obiezioni.

Renzi ha detto che il Pd non si alleerà mai con gli estremisti, cioè con la Lega. Possibile quindi un governo Pd-Forza Italia, presumibilmente a guida Gentiloni, qualora i numeri fossero sufficienti?

Lo escludo nel modo più assoluto, sia guidato da Gentiloni che da altri. Il mio apprezzamento per l’uomo Gentiloni non c’entra, noi e il PD siamo incompatibili.

Qual è l'errore più grave che ha commesso Renzi?

Sarebbe potuto essere il Presidente del Consiglio capace di riscrivere la Costituzione. Ha preferito tentare di realizzare un piccolo disegno di potere per il suo Partito, rompendo patti, tradendo accordi, e così alla fine gli è andata malissimo. Peccato soprattutto per l’Italia Ci penseremo noi, nella prossima legislatura, a cambiare la Costituzione almeno in due aspetti importanti, introducendo l’elezione diretta del capo dello Stato e il vincolo di mandato.

Lega e M5S parecchi punti in comune su Europa e migranti. Potrebbero dar vita a una maggioranza «populistica» se i risultati elettorali lo consentissero?

Ho troppo stima non solo della lealtà di Salvini ma anche della sua intelligenza politica per escludere questo scenario in modo assoluto.

Lei ha detto che si dovrebbe tornare alle urne in caso di stallo post-elettorale. Ma perché, nel giro di pochi mesi, dovrebbero cambiare i risultati?

Infatti lo stallo post elettorale va evitato in ogni modo, e noi lo eviteremo. Da qui il mio appello al voto utile. Chi ama l’Italia, oggi, vota forza Italia, perché solo così si evita lo stallo.

Lei, Presidente, ha lanciato il tema del Presidenzialismo. Ma finora tutte le riforme costituzionali tese a dare più poteri al Capo dello Stato o al Premier sono state bocciate in Parlamento o nel Paese. Come potrebbe passare la riforma presidenzialistica?

Stavolta non partiremo dal Parlamento, partiremo dagli italiani. Indiremo un referendum di indirizzo, come si è fatto nel 1989 sull’Europa, per chiedere ai cittadini - prima e non dopo - se sono d’accordo con le riforme che proponiamo. Non credo proprio che le Camere poi voteranno in un modo difforme da quello indicato dagli italiani con un referendum.

La Flat Tax è la sua proposta forte in queste elezioni. Non teme le perplessità o l'opposizione dell'Europa, assai attenta ai conti pubblici?

Assolutamente no. I conti pubblici non sono affatto in pericolo: perchè a regime la flat tax non è un costo: si paga da sola ed anzi porta benefici anche ai conti dello Stato. Un problema di minor gettito ci sarà solo nei primi due-tre anni, ma per questo abbiamo già ampiamente previsto le coperture.

Il sistema bancario è sotto osservazione non solo per gli scandali che hanno toccato alcuni istituti di credito del centro-nord. Cosa pensa della riforma delle banche popolari che ha sostituito l'istituto giuridico cooperativistico con la spa?

E’ una riforma che ha indebolito il rapporto con il territorio, di fatto espropriando alcune realtà locali delle loro banche, senza con questo migliorare né l’efficienza né la trasparenza.

Qual è la sua proposta chiave per il rilancio del Sud?

Come abbiamo fatto in passato, anche questa volta il nostro Governo concentrerà gli investimenti nel Sud, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture. Questo per due ragioni: perché l’economia delle Regioni del Sud è penalizzata da infrastrutture carenti, e perché un grande piano di interventi può servire a far crescere l’occupazione.

Lei ha proposto di cambiare il punto di approdo in Puglia del gasdotto Tap: non più a Melendugno, ma più a Nord. Ma in tal modo l'opera non rischia di saltare?

Ho solo osservato che è stata una scelta assurda quella di far arrivare il gasdotto proprio in quel punto, così da compromettere una delle coste più belle del Salento. Il problema però è che Regione Puglia, quando avrebbe potuto e dovuto intervenire, non lo ha fatto. Oggi purtroppo mi sembra improbabile rimettere in discussione quella scelta, anche perché quell’opera è assolutamente strategica per noi.

Qual è la sua idea sul caso Ilva? Lei è d'accordo con Emiliano che insiste sulla decarbonizzazione del gruppo siderurgico?

Il caso ILVA è una storia esemplare di errori commessi da molte parti, Regione compresa. La questione è stata inizialmente sottovalutata, fino a quando nell’indifferenza generale abbiamo assistito ad un vero esproprio da parte dello Stato. Poi però il Governo invece di occuparsi del risanamento ambientale del sito, si è limitato a trascinare la questione senza trovare delle soluzioni. Oggi non è tollerabile l’idea che i cittadini di Taranto siano costretti a scegliere fra salute e lavoro.

Dia un voto al presidente della Regione Puglia, Emiliano.

È un voto molto basso. Dopo tre anni la sanità in Puglia è un disastro; la xilella è stata sottovalutata, sull’Ilva ha pensato più a litigare con Renzi che a proporre soluzioni razionali e praticabili. E poi la politica deve essere coerenza e chiarezza. Emiliano fa acquisizioni dovunque senza preoccuparsi di avere una maggioranza omogenea.

Come sono oggi i suoi rapporti con Raffaele Fitto, capo della quarta gamba del centro-destra?

Con Fitto i rapporti sono di correttezza come quelli che intrattengo con tutti i nostri alleati.

Quale risultato si attende in Puglia e Basilicata per il centro-destra?

Mi aspetto molto, perché abbiamo messo in campo un’ottima squadra.

Nel Sud è forte la presa grillina sull'elettorato. Ritiene che potrebbe, il Sud, dare la spinta decisiva a Di Maio, mettendo il presidente della Repubblica nella condizione di affidare al candidato premier del M5S l'incarico di formare il governo?

I numeri dicono che solo noi in queste Regioni possiamo fermare la devastante presenza dei grillini. Per questo è fondamentale che nelle vostre Regioni non si disperdano voti. Tutte le persone responsabili, che vogliono un Governo serio e capace, domenica prossima hanno una sola scelta possibile, il voto per noi.

Lei fa intendere di voler fare l'allenatore della squadra di governo, non più il centravanti. E se le chiedessero di fare l'ala, cioè il ministro?

Non ho ambizioni personali. Sono in campo come garante verso gli ambienti internazionali che guardano con interesse o con preoccupazione all’Italia, ma soprattutto come garante verso gli elettori degli impegni che abbiamo assunto. Primo fra tutti quello di far ripartire la crescita e con essa l’occupazione, attirando i capitali e gli investimenti in Italia con una politica fiscale concorrenziale, poi garantire agli anziani una vecchiaia dignitosa con l’aumento delle pensioni minime a mille euro, occuparci di chi è in difficoltà usando lo strumento del reddito di cittadinanza, garantire un lavoro stabile ai giovani disoccupati anche con inventivi fiscali a chi li assume, tutelare la sicurezza di tutti con l’espulsione dei clandestini e il blocco degli sbarchi, il Poliziotto e il Carabiniere di quartiere e l’aumento di un terzo degli organici delle forze dell’ordine.

Come vede le cose da fare sono tante, e sono nell’interesse di tutti gli italiani, anche di quelli che sono incerti o delusi, che non sanno cosa votare. Sul simbolo elettorale c’è scritto Berlusconi, ed è su quello e solo su quello che chiediamo agli elettori di esprimere il loro voto, senza fare altri segni, altrimenti il voto potrebbe andare disperso. Dunque il responsabile politico e morale di quello che farà la nostra coalizione, dopo la vittoria elettorale, sarò comunque io.