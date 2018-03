Partono dal prossimo 15 marzo le iscrizione alla terza edizione del «Gazzetta Music Contest», l’iniziativa della Gazzetta dedicato agli artisti e musicisti di Puglia e Basilicata con l’intendo di scoprire nuovi talenti e di aiutarli a realizzare il loro sogno.

Intanto gli Easy Funk, i vincitori dell’edizione 2017, conclusasi con la finalissima in piazza del Ferrarese a Bari lo scorso 11 giugno, stanno riscuotendo un notevole successo. Hanno inciso il loro primo album, in collaborazione con Azzurra Music. Il video del primo singolo che sarà diretto da Stefano Caggianelli, sarà presentato a breve e si apprestano a girare anche un videoclip. Entrambi i premi sono stati attribuiti ai vincitori da La Gazzetta del Mezzogiorno.

Per la realizzazione del video clip si cercano comparse tra fan e coloro che vogliono fare questa esperienza. Le riprese si terranno all'interno della sala cinematografica "Anche Cinema" di Bari e il ruolo delle comparse consisterà nel simulare un pubblico di platea che assiste e interagisce con gli Easy Funk durante una conferenza stampa della Nasa.

L'appuntamento è per sabato 10 marzo a Bari Centrale, in corso Italia n. 112 presso la sala cinematografica "Anche Cinema" (ex Royal) a partire dalle ore 14.00. Le scene che interessano le comparse saranno girate per prime in modo da consentire ai partecipanti di essere liberi quanto prima. E’ richiesto un abbigliamento da ufficio sia per gli uomini che per le donne. A quanti collaboreranno per la realizzazione del video clip saranno distribuiti dei gadget.