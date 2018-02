TAVIANO (LECCE) - Per mesi avrebbe tenuto sotto scacco un’intera cittadina minacciando ai fini estorsivi numerose persone, soprattutto professionisti. Tra le sue vittime figurano anche impiegati comunali e componenti della giunta. Per questa ragione è stato arrestato Simone Gaetani, 43 anni, di Taviano, con precedenti penali, che dovrà rispondere di estorsione continuata. L’arresto è stato fatto dai carabinieri del Norm di Casarano in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Lecce Michele Toriello su richiesta del pm Emilio Arnesano.

Secondo quanto emerso dalle indagini, un assessore comunale sarebbe stato minacciato dall’arrestato direttamente nella sua stanza, al comune, con la pretesa di avere tre giornate lavorative o 150 euro. Nei negozi presi di mira, anche di abbigliamento, l’uomo prendeva merce senza mai pagare, come dal barbiere, dove otteneva taglio e barba gratis, o al bar o al ristorante dove si recava con la moglie senza mai saldare il conto, spiegando ai titolari che «chi si comporta bene con me non avrà mai problemi». L’uomo aveva così creato nel Comune del Salento un’atmosfera di tensione e accondiscendenza dovuta alla sua fama di soggetto pericoloso.