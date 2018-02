BARI - Grandi fiocchi e la neve che ha imbiancato questa mattina la città di Bari avvolgendo il capoluogo in una coltre candida. La città ha vissuto qualche ora di irrealtà. Più complessa la situazione nell’hinterland barese dove nevica in modo insistente: per questo si è insediato presso la sala operativa della Protezione civile della Prefettura il comitato operativo della viabilità. Viste le condizioni meteo in peggioramento per le prossime ore, il sindaco di Bari, con apposita ordinanza, ha disposto per domani, mercoledì 28 febbraio, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili-nido. La stessa decisione è stata presa nelle ultime ore anche dai sindaci di Locorotondo e di Corato.

Il comitato dovrà decidere se prendere provvedimenti sulla viabilità autostradale e sulle strade statali e provinciali, a cominciare dalle statale 96 nel tratto che da Toritto porta a Gravina in Puglia e ad Altamura dove la neve cade in modo più insistente. La perturbazione dovrebbe durare - dicono dalla Prefettura di Bari - nella mattinata per poi migliorare.

In Puglia oggi sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Bitonto, Monopoli, Ruvo, Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, Minervino Murge, Spinazzola, Martina Franca, San Severo, San Nicandro Garganico, Ascoli Satriano e Monte Sant'Angelo.

TRENI IN TILT - A causa del maltempo alcuni treni sono stati cancellati, altri fermi nelle stazioni intermedie. Nello specifico: sulla linea Bari-Foggia, cancellati i treni metropolitani tra Molfetta e Mola di Bari. I viaggiatori potranno utilizzare i treni della tratta Barletta-Fasano e quelli della Lecce-Bari-Foggia che faranno fermate straordinarie; sulla Foggia-Termoli, possibili ritardi e cancellazioni; sulla Bari-Taranto, cancellati tutti i treni della tratta Bari-Gioia del Colle. I viaggiatori potranno utilizzare i treni della tratta Bari-Taranto che faranno fermate straordinarie.

Il Gruppo FS Italiane invita i viaggiatori ad informarsi sulla situazione traffico ferroviario prima di mettersi in viaggio, anche attraverso i canali di informazione del Gruppo FS Italiane: FSnews.it e su Twitter l’account @FSnews_it.

VOLI CANCELLATI - A causa del peggioramento delle condizioni meteo e del perdurare della nevicata su Bari città, è stato dirottato sull'aeroporto di Brindisi il volo Air Dolomiti EN 8218 in arrivo da Monaco il cui atterraggio era previsto per le 11.47. Dirottato sull'aeroporto del Salento anche il volo Alitalia Roma-Bari AZ 1617 e il volo Alitalia AZ 1633 Milano-Linate.

Da Bari sono stati cancellati i voli Alitalia AZ 1612 diretto a Roma Fiumicino delle 12 e il volo Alitalia AZ 1630 per Milano Linate delle 12.35. Questa mattina, invece, sono stati fatti atterrare a Bari voli diretti a Napoli.

NEVICA IN BASILICATA - Dopo una tregua di alcune ore, stamani è ripreso a nevicare in maniera intensa in Basilicata, imbiancando anche i rioni Sassi di Matera. In particolare, però, le nevicate più copiose sono segnalate nella città di Potenza e nella provincia del capoluogo lucano dove le scuole, per disposizione dei sindaci, sono rimaste chiuse in quasi tutti i Comuni.

In tutta la regione, inoltre, nella notte sono state registrate temperature di alcuni gradi, anche dieci, sotto lo zero. Secondo quanto si è appreso, sulle principali strade della regione, la circolazione è rallentata ma senza particolari criticità.

A POTENZA SCUOLE CHIUSE DA DOMANI - Il sindaco di Potenza, Dario De Luca, «ha disposto la chiusura delle scuole del capoluogo, compresi gli asili nido» anche per la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio, «a causa delle avverse condizioni meteo».

In un post sulla pagina Facebook dell’amministrazione potentina è inoltre specificato che «è fatto divieto ai mezzi di trasporto pubblico extraurbano di circolare nel centro abitato con riferimento a via Mazzini, corso Umberto, viale Marconi, via Vaccaro (dalla rotatoria in direzione del centro storico), corso Garibaldi, via Cavour, via Appia (a partire dall’incrocio con viale del Basento), con obbligo di stazionamento al Terminal Bus di viale del Basento, viale dell’Unicef, piazzale Ligure, piazzale del Campus di Macchia Romana».

A TARANTO COPERTE PER I CLOCHARD - Una squadra di volontari oggi si è recata alla stazione ferroviaria di Taranto e nei luoghi più frequentati dai senzatetto per portare loro coperte d’emergenza e viveri per far fronte all’ondata di gelo che ha colpito anche il capoluogo ionico. Era presente l’assessore Francesca Viggiano, che ha la delega al Centro operativo comunale. La Curia ha concordato con la rappresentante della giunta municipale l’apertura continuativa della struttura d’accoglienza della Caritas Diocesano «San Cataldo vescovo» in Città Vecchia che però potrà essere attivata solo con la collaborazione e la disponibilità di gruppi di volontari. Apertura no-stop anche per

il Centro Abfo in via Lago di Montepulciano, nel quartiere Salinella. «Due presidi di solidarietà e di carità che assicurano l’ospitalità e l’accoglienza - ha commentato l'assessore - di quanti sono esposti al freddo di questi giorni. Pertanto, rivolgo un appello a tutti i volontari della città di scendere concretamente in campo e adoperarsi in questo momento di emergenza». Il sindaco Rinaldo Melucci ha disposto fino al rientro dell’emergenza freddo l’attivazione massima degli impianti per la climatizzazione invernale senza interruzione anche nelle ore notturne nelle scuole comunali in modo da assicurare agli studenti ambienti riscaldati.