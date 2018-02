Maltempo, interdetto stadio S.Nicola: rinviata Bari-Spezia

A causa del maltempo e della neve che si è posata anche in città il prefetto di Bari, Marilisa Magno, ha interdetto l’utilizzo dello stadio San Nicola di Bari e quindi non sarà possibile disputare la partita di calcio Bari-Spezia serie B prevista alle 20.30 di oggi. La decisione è stata presa per la salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

SPUNTA IL SOLE E SCATTANO LE POLEMICHE - La coincidenza del rinvio della gara Bari-Spezia con la comparsa del sole sul capoluogo pugliese ha generato un dibattito sui siti dei tifosi biancorossi.

Su Solobari.it l’utente fastrider commenta così: «A Cesena sta nevicando ininterrottamente da giorni e non hanno ancora rimandato la partita. A Bari con 7 ore di anticipo qualcuno ha deciso che non si poteva giocare per due fiocchi di neve! Incompetenti». Francesco060 sulla stessa linea: «La neve si sta già sciogliendo. Assurdo». Mauricamp, invece, apprezza la scelta prudente della Prefettura: «Ma come si fa a non capire che la prevenzione è meglio della cura? Non è tanto la condizione del campo, quanto tutto il resto che è pericoloso: le strade circostanti che visto che «non siamo abituati», sono ancora ghiacciate, gli scalini del San Nicola pieni di neve. Poi se dovessero crollare gli spicchi della copertura in teflon?». Enzo attacca invece i vertici del calcio di B: «L'arrivo del Burian era ampiamente previsto da molti giorni». Per il tifoso bisognava «rimandare il turno infrasettimanale in altra data».