ROMA - Un’abitazione di due piani è crollata a Bisceglie, in provincia di Bari. Al momento del crollo c'era all’interno un uomo che è stato recuperato vivo dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. Secondo le prime informazioni, a provocare il cedimento dell’edificio sarebbero state le fatiscenti condizioni della struttura.

L'uomo rimasto ferito nel crollo della vecchia palazzina a due piani, di solito disabitata, è un senza tetto che si era accampato per rifugiarsi dal freddo. Le sue condizioni non sono gravi. L'edificio, che si è come sgretolato, è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, intervenuti sul posto con gli agenti della polizia municipale e i soccorritori del 118. Indagini sono in corso per stabilire le cause del crollo e risalire agli eventuali proprietari dell’immobile.