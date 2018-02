Puglia, Caroli vuol lasciare ma Emiliano lo blinda

di Massimiliano Scagliarini

BARI - Manca ancora l’ufficialità. Ma la crisi dello scorso fine settimana dovrebbe essere superata. Leo Caroli, l’ex assessore della giunta Vendola che Michele Emiliano ha voluto alla guida del comitato Sepac (la Task force per le crisi aziendali) venerdì si è dimesso con una lettera personale al presidente. E ieri, dopo un lungo confronto con il capo di gabinetto Claudio Stefanazzi, le dimissioni sono state respinte: a Caroli è stato chiesto di restare, per portare avanti un lavoro che è stato definito «prezioso e indispensabile».

Caroli, brindisino, sindacalista Cgil di lungo corso, ha sul suo tavolo le principali crisi che riguardano il tessuto produttivo pugliese: spetta a lui il complesso lavoro di mediazione tra aziende, sindacati e lavoratori. A partire dal caso dell’ex Om, la fabbrica di Bari che avrebbe dovuto rinascere producendo una fantomatica auto elettrica: la Regione non ha alcun tipo di responsabilità formale ed esercita solo un ruolo istituzionale che, in molti altri casi, ha portato a soluzioni positive.

E del resto l’ultimo rapporto sull’attività del Sepac relativo al secondo semestre del 2017 (rapporto che Caroli ha depositato in presidenza proprio in coincidenza con la lettera di dimissioni) segnala l’esistenza di 42 casi di crisi, dei quali 14 nuovi (riguardano in totale 1.116 dipendenti) e 28 provenienti dai mesi precedenti: di questi, sono 31 i casi considerati «in fase di conclusione» positiva. Altri 21 sono i casi rubricati come pre-crisi, nei quali - pur non essendoci un fascicolo formale - la Task force ha operato per favorire il confronto tra impresa e lavoratori. In totale, nel corso dello scorso semestre sono stati gestiti 93 tavoli di confronto.

Nel comitato siedono avvocati ed esperti del settore che collaborano alla gestione dei diversi fascicoli aperti. Tolta l’Ilva (che si discute quasi soltanto in sede ministeriale), il caso più noto è quello della Natuzzi di Santeramo, un caso considerato risolto per via dell’accordo con cui è stata decisa l’estensione del contratto di solidarietà ad altri 170 lavoratori. Ma nellelenco delle crisi figura anche, ad esempio, il teatro Petruzzelli di Bari, che ad ottobre 2016 aveva avviato il licenziamento collettivo per 74 unità: il lavoro della task force ha consentito di ridurre gli esuberi a quota 23, con l’intervento della cassa integrazione. Ancora i casi Cementir (dove i 74 licenziamenti sono stati ritirati), Dema di Brindisi (salvati 109 posti di lavoro, grazie alla ricerca di nuovi investitori), Tecnomec (anche qui i 115 licenziamenti sono stati ritirati dopo la concessione della cig straordinaria).

Restano però i tavoli aperti, che vanno dalla clinica Padre Pio di Capurso alle crisi storiche come Agile e Teleperformance. Oppure, appunto, all’ex Om per il quale la Task force si sta impegnando nella ricerca di ulteriori nuovi investitori dopo il fallimento della Tua Autoworks (la società che era subentrata con la promessa di rilanciare la produzione). Al momento si sta cercando di ricollocare i dipendenti presso altre aziende dell’area industriale di Bari. Proprio la gestione del dossier ex Om potrebbe aver portato Caroli alla decisione di lasciare l’incarico: ci sarebbe stata qualche incomprensione con l’assessorato al Lavoro.

Oggi con ogni probabilità il presidente Michele Emiliano vedrà direttamente Leo Caroli, ribadendogli l’invito a ritirare le dimissioni ed a proseguire nel suo compito. «C’è stata una discussione molto proficua e siamo fiduciosi di aver risolto tutto», dicono dall’entourage del presidente: ci sarà anche un incontro con l’assessore Leo Caroli per un chiarimento definitivo.