«Si precisa che la candidatura di Pasqua, detta Patty L’Abbate, candidata al collegio Uninominale Puglia 4 per il Senato, è conforme al Regolamento del MoVimento 5 Stelle. La sua precedente candidatura è stata debitamente comunicata al MoVimento e riguarda una lista civica, in particolare la lista"Insieme per Castellana», che apparteneva ad una coalizione civica. Infine va precisato che quella lista non era in concorrenza con il MoVimento 5 stelle». Lo afferma il M5s in una nota.

La precisazione si riferisce al caso riportato Gazzetta del Mezzogiorno. Patty L’Abbate, candidata per il M5S all’uninominale Puglia 4 al Senato, nel 2012 si è presentata con il simbolo 'Io Sud-Plì alle elezioni comunali di Castellana Grotte (Bari). Il caso nasce dal fatto che il regolamento dei cinque stelle prescrive che il candidato "non deve mai aver partecipato alle elezioni di qualsiasi livello con forze politiche diverse dal M5S».

L'INTERVISTA DI OGGI ALLA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

«Sono per l’economia circolare, tra i punti del programma del M5S»: Patty L’Abbate, candidata per i pentastellati al Senato, nell’uninominale Puglia 4, è stata in passato portavoce del Movimento per la Decrescita felice. Dottore di ricerca in economia e gestione delle risorse naturali, si occupa di economia ambientale.



Quali ricette per la Puglia?

Uno dei miei riferimenti nel programma è la green economy, per uno sviluppo del territorio sano. La prima azione da compiere riguarda le bonifiche dei siti contaminati, e una rigenerazione-riconversione di quelle grandi aziende, in perdita dal punto di vista economico, come l’Ilva, fortemente impattanti sul territorio.

Nessuna chiusura per l’acciaieria ionica?

Non bisogna chiuderla ma riconvertirla: con un piano ventennale: si prende una parte dei lavoratori del primo comparto, si fa formazione, si trova qualcosa di alternativo come lavoro. Negli attuali spazi industriali si potrebbe realizzare un centro di ricerca o un magazzino per lo stoccaggio.

Gli altri punti di forza della proposta grillina?

Il sostegno al turismo e al made in Puglia, unendo l’esaltazione della parte gastronomica con la rivalutazione dei beni culturali. Poi è necessario incentivare investimenti sulle attività agricole, a partire dalle cooperative di giovani occupate sul discorso vino.

Il tema che scalda più gli elettori?

Tra gli anziani la Fornero, che vogliamo ristrutturare inserendo tutti i lavori usuranti e la sanità. Molto si può fare per difendere i pescatori da direttive Ue penalizzanti.

Prima di Luigi Di Maio, chi era il suo leader preferito?

Votavo Emma Bonino, mi era simpatico Pannella.

Non si era mai candidata prima?

Nel 2012 a Castellana in una civica (in realtà nella lista Pli-Io Sud della Poli Bortone, ndr) perché non c’era il Movimento.

Come andò?

Presi pochissimi voti.

Qualche anno prima anche alle provinciali?

Sì, ma tutte queste esperienze sono nel mio curriculum.

Porterà in parlamento la Decrescita felice?

È uno stile di vita più che un modello economico. Una filosofia. Basterebbe però almeno inserire nel modello economico altri parametri, come l’impronta ecologica, per porre fine a sprechi energetici e ambientali.

Il suo primo impegno se sarà a Palazzo Madama?

Mi batterò per bandi meritocratici e cose che danno giustizia. [michele de feudis]