Foggia, caos al «Riuniti» «250 appalti senza gara»

MASSIMILIANO SCAGLIARINI

BARI - Eccessivo ricorso alle proroghe, ma anche presenza nei bilanci di vecchi crediti non riscossi che - in un caso, quello dei «Riuniti» di Foggia - ammontano a quasi 100 milioni di euro. La Corte dei conti bacchetta i policninici e gli Irccs pugliesi, stigmatizzando una serie di criticità che riguardano i bilanci 2014 e 2015: alle irregolarità formali (l’approvazione oltre i termini, e le ingenti perdite poi ripianate dalla Regione) si sommano critiche alla gestione dei residui.

È il caso del Policlinico di Bari, che presenta in bilancio «una enorme quantità di crediti da riscuotere spesso molto vetusti in quanto di anzianità superiore a 5 anni». In particolare i 73 milioni nei confronti della Regione, di cui 62 risalenti a prima del 2010: fondi per gli investimenti infrastrutturali, ha spiegato il Policlinico, che verranno incassati al termine dei lavori. «Giustificazione vaga ed evidentemente insufficiente - secondo i giudici contabili - che comunque dimostra, considerando l’importo dei finanziamenti e la loro obsolescenza, quantomeno, una forte carenza in sede di programmazione».

«Parliamo - spiega l’ex direttore amministrativo Alessandro Delle Donne, oggi dg della Bat - di crediti tra i più vari. Ci sono quelli legati ai rapporti tra le aziende sanitarie, rispetto ai quali la Regione ha dato disposizioni in gennaio per le compensazioni reciproche. Per i crediti nei confronti di privati sono state attivate le azioni di recupero. Quelli nei confronti della Regione sono per opere infrastrutturali, e verranno pagati solo a collaudo avvenuto». Per quanto riguarda invece le proroghe degli appalti, una vicenda abbastanza datata, la Corte ha evidenziato i casi della ristorazione, della logistica e dell’archivio (nel frattempo aggiudicati), e del lavanolo (per quest’ultimo la gara è in corso: «Negli ultimi anni - replica Delle Donne - è stato fatto ampio ricorso al mercato elettronico, coprendo quasi per intero il fabbisogno. Abbiamo avviato centinaia di procedure. E nel 2017 ad esempio abbiamo risparmiato oltre 7 milioni sulle prime 700 molecole che in passato venivano acquistate in proroga».

Ma sul punto, riferendosi anche a Ospedali riuniti di Foggia e agli Irccs di Bari e Castellana, i giudici contabili sono netti nello stigmatizzare l’inefficienza di InnovaPuglia: «L’ormai notevole ritardo, per quanto di rispettiva competenza, della Regione Puglia e dei soggetti incaricati nell’avvio e/o conclusione delle procedure di acquisizione aggregata di beni e servizi in ambito sanitario, si osserva che l’attivazione delle suddette procedure di gara risulta comunque estremamente tardiva rispetto alla scadenza contrattuale ampiamente prevedibile». A Foggia è emersa una situazione a dir poco strana per l’enorme ricorso alle procedure negoziate senza bando di gara che «non risultano sempre adeguatamente motivate»: «Il prospetto trasmesso dall’azienda - è detto nel referto - riporta ben n.149 forniture per il 2014 e n.107 nel 2015. Gli importi sono altresì rilevanti, molte forniture superano i 200mila euro e quella di importo maggiore si riferisce ad una specialità medicinale il cui valore è pari ad euro 2.209.997,35». Sempre ai «Riuniti» è emerso che la fornitura delle pellicole radiografiche è in proroga dal 2003, per non parlare del ricorso all’interinale per assumere giardinieri che è ha triplicato il costo del servizio.

Non va meglio negli Irccs. Quello di Bari è stato bacchettato per le proroghe e per gli acquisti senza gara, molto numerose però forse giustificate dall’unicità dei farmaci e dei servizi acquistati. Quello di Castellana ha invece continuato a superare il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato, difendendosi con la mancanza di personale. «Giustificazioni prive di rilevanza giuridica», secondo i giudici contabili, che hanno poi evidenziato il flop della strategia contro le liste d’attesa con 238mila euro spesi per lo straordinario dei medici: «Non c’è stato abbattimento delle liste di attesa a causa dell’aumento dei pazienti».