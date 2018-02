LECCE - Da «Mettete i fiori nei vostri cannoni» a far spuntare garofani dalle buche sulle strade il passo è breve. O per lo meno così l'hanno pensata un gruppo di consiglieri di opposizione a San Cassiano in provincia di Lecce che come «intervento civico e per segnalare le buche presenti nella pavimentazione stradale» hanno deciso di piantare garofanini rossi tra l'asfalto...

«Speriamo che questi garofanini possano essere da stimolo per un pronto intervento di messa in sicurezza delle strade di San Cassiano - hanno spiegato in un comunicato - e per sensibilizzare su una tematica importante come la viabilità».

Una idea mutuata da un artista americano, Paige Breithart, che nel 2015 stanco delle continue buche nelle strade della sua città (e ancora più stanco della sordità da parte dell’amministrazione di fronte alle continue segnalazioni), ha deciso di intervenire piantando, per ogni cavità nell’asfalto, fiori e piantine.

Funzionerà il «ditelo con i fiori»?.