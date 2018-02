L'ondata di gelo prevista a partire dalle prossime ore con l'arrivo di «Burian» sta mobilitando i vari enti a fronteggiare il brusco calo delle temperature che interesseranno anche la nostra regione. Il vento gelido siberiano porterà neve fino in pianura e in costa, le temperature scenderanno fino a 10 gradi rispetto alla media del periodo. La corrente gelida si propagherà gradualmente dalle regioni settentrionali a quelle centro-meridionali, in particolare lungo il versante adriatico. Il gelo dovrebbe durare fino a giovedì.

L'ultimo bollettino diffuso dal Ministero dell'Interno, prevede neve sulla Puglia garganica e sulla Basilicata settentrionale, a quote basso-collinari sul resto della Basilicata e della Puglia. Temperature in decisa diminuzione sulla Puglia.

Nelle giornate di martedì 27 e mercoledì 28 febbraio il quadro termico resterà all’insegna del gelo diffuso al nord – con minime notturne in pianura che potranno in alcuni casi scendere al di sotto dei -10°C, con punte più rigide nelle prime ore della giornata di mercoledì 28, e massime diurne che seguiteranno a non superare lo zero – e del freddo intenso sulle regioni centrali e su Campania, Puglia e Basilicata, dove le minime in pianura scenderanno diversi gradi al di sotto dello zero e le massime diurne non saliranno molto al di sopra, con valori naturalmente molto più rigidi nelle località in quota. Nella giornata di martedì 27 i fenomeni nevosi risulteranno localizzati sulle regioni adriatiche centrali

Le prefetture hanno diramato alcuni provvedimento di divieto di circolazione ai mezzi pesanti. Da lunedì 26 a martedì 27 febbraio mezzi pesanti superiore alle 7,5 tonnellate su tutto il territorio della città metropolitana di Bari, fuori dei centri abitati. A Foggia, invece, a partire dalle 22 di domenica 25 e fino a mezzanotte del 27 febbraio interdetto il traffico dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate su tutte le strade extraurbane nel territorio della provincia di Foggia. Fanno eccezione a eccezione i mezzi utilizzati per interventi urgenti e di emergenza.

A Bari, in aumento dei posti letto per i senzatetto e macchine spargisale pronte a intervenire in caso di necessità. Il Comune, in contatto quotidiano con la Protezione civile, ha messo in moto la macchina organizzativa per fronteggiare eventuali emergenze.

SCUOLE CHIUSE A SAN SEVERO - Il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, alla luce dell’ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche avvenuto nelle ultime ore e delle avverse previsioni meteorologiche, che prevedono precipitazioni nevose anche in pianura, ha firmato l’ordinanza di chiusura per domani di tutte le scuole di ogni ordine e grado.