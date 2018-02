ENRICA D'ACCIO'

BARI - Più bus e taxi meno costosi per Brindisi, che farà da aeroporto di riserva, con qualche disagio in più per gli elettori-viaggiatori. Sono queste le novità in arrivo dall’aeroporto Karol Wojtyla di Bari, che dalla mezzanotte di mercoledì e fino alle prime ore di giovedì 8 marzo (ma forse si riuscirà a fare un po’ prima) sarà chiuso per lavori. Nessun decollo e nessun atterraggio. Una parte dei voli è stata soppressa, una parte dirottata appunto sull’aeroporto del Salento che in questa settimana sarà costretto a fare gli straordinari. Lavoro in trasferta per una parte dei dipendenti baresi di Aeroporti di Puglia, che andranno a dare una mano ai colleghi brindisini.

PERCHE' SI CHIUDE - Durante le giornate di chiusura, gli operai saranno al lavoro h24 per potenziare e prolungare le piste di decollo e atterraggio che saranno dotate di nuove aree di sicurezza, le Runway End Safety Areas. La lunghezza disponibile per l’atterraggio arriverà così a 3.000 metri. Sarà inoltre prolungato, dai 720 metri attuali ai 900 metri previsti, il sentiero di avvicinamento luminoso anche per un’altra pista, quella che si estende verso Bitonto, per facilitare gli atterraggi in caso di scarsa visibilità. I lavori prevedono anche nuove pavimentazioni per le piste e nuovi sistemi di illuminazione a Led. Per l’intero cantiere, aeroporti di Puglia ha messo a disposizione 12 milioni di euro.

VOLI DIROTTATI A BRINDISI - Impossibile, dunque, acquistare un biglietto da o per Bari questa settimana. Le prenotazioni, in realtà, erano chiuse già da novembre, quando le oltre 20 compagnie aeree che atterrano e decollano da Bari hanno cambiato gli operativi, cancellando destinazioni o dirottandole su Brindisi. Le principali compagnie che operano sullo scalo barese, Alitalia e le low cost Rynair e Easy Jet, hanno aumentato le frequenze da Brindisi, così da sopperire ai voli cancellati su Bari, e, in più, hanno inserito nei piani di volo di Brindisi voli schedulati solo su Bari. Così Alitalia ha aumentato i voli da Brindisi per Roma e Milano, mentre Rynair ha potenziato i collegamenti Brindisi-Londra e Brindisi-Parigi. Easy Jet, invece, ha aumentato la frequenza di voli Brindisi-Milano. Meno coperte le tratte ad est, in particolare verso Albania, Montenegro e Grecia, destinazioni per le quali si è optato semplicemente per la cancellazione.

PIU' BUS PER BRINDISI-BARI - Per ridurre al minimo i disagi, l’assessorato regionale ai trasporti e il Cotrap, il consorzio trasporti aziende pugliesi, hanno aumentato il numero delle corse giornaliere di Pugliairbus, che collega l’aeroporto di Brindisi a Bari. Per la prossima settimana, saranno assicurate 9 corse da Brindisi a Bari e 8 nel senso inverso, praticamente il doppio di quelle regolarmente garantite per il resto dell’anno. Il biglietto costa 10 euro a tratta e può essere acquistato on line sul sito di Aeroporti di Puglia.

TAXI MENO COSTOSI -Chi non vuole o non può aspettare il bus, potrà prendere un taxi a prezzo agevolato. Nei giorni scorsi è stato firmato un accordo presso l’assessorato regionale ai trasporti con i rappresentati dei tassisti di Bari e Brindisi per una tariffa speciale, da applicare in settimana: 140 euro dall’aeroporto di Brindisi a Bari per massimo 4 passeggeri, con un risparmio previsto di circa 50 euro. Per ogni passeggero in più è previsto un supplemento di 15 euro.

Disagi per gli elettori/viaggiatori La chiusura dell’aeroporto di Bari cade proprio durante il week end elettorale. Alcuni esponenti di opposizione, nelle scorse settimane, avevano chiesto di modificare la programmazione dei lavori. Proposta rigettata dall’assessorato ai trasporti: «Per ovvie ragioni di sicurezza, non è pensabile la riapertura dell’aeroporto nei soli giorni delle elezioni».