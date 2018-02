GROTTAGLIE (TARANTO) - La sede del comitato elettorale di Fratelli d’Italia a Grottaglie (Taranto) inaugurata solo quattro giorni fa ha dovuto chiudere: sull'ingresso è apparsa la scritta «Fasci merde» e il proprietario, giustamente spaventato, ha deciso di non voler rischiare di subire danni al locale. Lo rende noto un comunicato.

Per Marcello Gemmato, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Puglia e candidato capolista alla Camera in tutti i collegi plurinominali pugliesi, si tratta di «una sconfitta per la democrazia, un gesto infimo di chi fa dei diritti e della libertà la propria bandiera, di chi manifesta contro ogni forma di regime e di dittatura, ma qui mi pare siamo di fronte ad una dittatura al contrario. Chi alimenta questo clima di tensione e di odio va condannato».

Orazio Antonazzo, responsabile della sede cittadina aggiunge: «Purtroppo questo è un atto di ragazzi che vogliono emulare gli anni '70. Siccome noi li abbiamo vissuti sulla nostra pelle quegli anni, e sappiamo cosa significa, e loro invece no, immagino vogliano provare a capire che cosa succede quando si fanno queste cose». «Noi non raccogliamo sicuramente la provocazione - conclude - ma ci vediamo costretti a dover chiudere il comitato perché, giustamente, il proprietario del locale teme un’escalation peggiore degli episodi»