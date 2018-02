Mondo Convenienza apre a Casamassima e arredare casa con stile a costi contenuti diventa un’opportunità anche per i baresi. L’azienda che ha fatto del prezzo il suo punto di forza raddoppia, infatti, la sua presenza in Puglia. Dal 15 febbraio è operativo un altro punto vendita, che si aggiunge a quello inaugurato a Lecce nel 2016.

35.000 PERSONE ALL’INAUGURAZIONE - Degustazioni, spettacoli, giochi e distribuzione di gadget hanno scandito la manifestazione inaugurale svoltasi dal 15 al 18 febbraio. Più di 35.000 persone hanno apprezzato il ricco programma dell’evento durato quattro giorni.

La gastronomia pugliese è stata celebrata con assaggi gratuiti di orecchiette e cime di rapa, zampina, focaccia barese rossa e bianca. A regalare un po’ di sorrisi ci ha pensato la comicità di Uccio De Santis e Pino Campagna. Tanta musica, poi, con le band protagoniste del contest Vota la band. Giochi per piccoli e grandi e l’omaggio di tanti gadget hanno completato il calendario degli appuntamenti.

MONDO CONVENIENZA A CASAMASSIMA TRA CONFERME E NOVITÀ - Mondo Convenienza a Casamassima conferma il format che la vede primeggiare nel mercato italiano dell’arredamento per casa. Un’offerta molto ampia, prodotti italiani e prezzi accessibili caratterizzano anche lo store situato nel Centro commerciale Power Center. Stesso discorso per i servizi di assistenza, che accompagnano i clienti sia prima che dopo gli acquisti.

I 3000 metri quadrati del nuovo punto vendita alle porte di Bari sono, però, contraddistinti anche da elementi peculiari. Per esempio, una spettacolare galleria fotografica con immagini delle bellezze paesaggistiche pugliesi. Nel reparto camerette, poi, si può vivere un’esperienza visiva mai sperimentata finora. I visitatori avranno la sensazione di essere in un grande acquario grazie ad una sofisticata ambientazione immersiva.

REPORTER DI MONDO, UN’OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER I GIOVANI - L’apertura del negozio di Casamassima ha avuto un impatto decisamente positivo sul mercato del lavoro della provincia barese. Sono più di cento i nuovi posti di lavoro creati. Si tratta soprattutto di addetti alla vendita e magazzinieri, tutti debitamente formati con corsi svoltisi nei mesi precedenti l’inaugurazione.

A proposito di opportunità di lavoro, merita di essere segnalata l’iniziativa Reporter di Mondo. Si tratta di un concorso riservato ad appassionati di foto e video. Il loro compito è stato quello di documentare i quattro giorni della manifestazione inaugurale. I videoclip e gli album realizzati sono stati pubblicati su You Tube o Instagram con l’hashtag #reporterdimondo.

Gli autori dei due lavori che nei prossimi giorni risulteranno i più votati avranno la possibilità di trasformare la loro passione in una professione. Saranno ingaggiati da Mondo Convenienza per un anno: saranno i reporter ufficiali degli eventi in calendario a Casamassima.