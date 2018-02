BARI - «Vi ricordate i ferocissimi scontri nei quali non ci volevano dare i soldi del Patto per il Sud, ma avevano tolto due miliardi? Vi devo dare una comunicazione: sono stati costretti a ridarmeli i due miliardi perché la Puglia era l'unica regione in grado di spenderli.

Ecco perché ce li hanno dovuto ridare, perché altrimenti non avrebbero avuto la possibilità di impegnare la spesa». L’ha detto il governatore pugliese Michele Emiliano intervenendo stasera a Bari alla presentazione dei candidati del Pd alle politiche, parlando dei rapporti con il governo centrale.

«Più del 50% della spesa del Patto per il Sud - ha concluso - viene oggi effettuata dalla Puglia».