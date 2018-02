BARI - Con il 3% di imprese e il 12% di start up innovative la Puglia è fra le prime 10 regioni italiane più attive nel settore di dispositivi medici. Si tratta di un settore che conta in tutta Italia circa 4.480 imprese con oltre 68.000 dipendenti, caratterizzato da alta intensità tecnologica e di innovazione, con rilevanti investimenti in ricerca e sviluppo e occupazione specializzata con elevato titolo di studio (Rapporto Assobiomedica 2016).

Per dar voce a questa punta avanzata dell’economia locale e nazionale, oggi verrà sottoscritto un accordo fra Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani e Assobiomedica, l’associazione nazionale di settore del sistema confindustriale. L’intesa sarà presentata alle 10.00 presso la sede di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani da Domenico De Bartolomeo Presidente Confindustria Bari e BAT, Massimiliano Boggetti Presidente Assobiomedica e Sergio Fontana Presidente Sezione Sanità Confindustria Bari e BAT, con saluto introduttivo di Giovanni Gorgoni (commissario Aress Puglia). Seguirà una tavola rotonda sulla situazione del settore con Fernanda Gellona (direttore generale Assobiomedica), Laura Ressa (direttore Affari legali Assobiomedica), Vincenza Ricciardi (responsabile Area Regulatory Assobiomedica) e Giuseppina Petrarca (direttore generale ASBM Servizi).

Il comparto dei dispositivi medici si inserisce nel più ampio contesto della cosiddetta «white economy», ovvero le imprese manifatturiere e di servizi che operano nel campo della sanità. Secondo uno studio, presentato giorni fa e realizzato da Confindustria insieme alle Associazioni confederali di categoria (Aiop, Assobiomedica, Farmindustria, Federchimica e Federterme), la «white economy» è ormai un potente driver dell’economia italiana: contribuisce al Pil nazionale per il 10,7%, dando lavoro ad oltre 2,4 milioni di persone (circa il 10% dell’occupazione complessiva). Il perno decisivo della «white economy» è costituito dall’industria privata della salute: un settore i cui principali indicatori di performance– nonostante la crisi – registrano miglioramenti significativi sia in termini percentuali, rispetto al totale nazionale, sia in termini assoluti. La filiera della salute privata (manifattura, commercio e servizi sanitari privati) rappresenta da sola, rispetto all’economia del Paese, il 4,9% del fatturato (144 mld di euro), il 6,9% del valore aggiunto (49 mld di euro), il 5,8% dell’occupazione (circa 910.000 persone) e il 7,1% delle esportazioni (oltre 28 mld di euro), con valori tutti in crescita rispetto al 2008. Un gigante economico, ma anche un comparto industriale anticiclico: di fronte ad un valore aggiunto complessivo dell’economia italiana rimasto pressoché invariato tra il 2008 e il 2015, l’indagine rileva che quello della filiera della salute è cresciuto del 14,3%. Ancora migliore è il dato sull’occupazione (in gran parte altamente qualificata), risultata in aumento del+3,35% tra il 2008 e il 2015, contro un dato nazionale negativo (-9,2%).

Da non sottovalutare anche la crescita del «secondo pilastro» del sistema sanitario, il cosiddetto «welfare» costituito da fondi integrativi e polizze: complici i tagli al Fondo sanitario nazionale, la spesa degli italiani per questo comparto è cresciuta di 37 miliardi di euro, un quarto dell’intera spesa sanitaria nazionale (circa 150 mld).