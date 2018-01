BARI - Il protocollo d’intesa sull'Ilva inviato ieri sera dai ministri Calenda e De Vincenti agli enti locali è «senz'altro apprezzabile», secondo il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ma non è uno «strumento efficace». Per questo, il primo cittadino ha annunciato che la prossima settimana trasmetterà al governo una controproposta, nella forma di un accordo di programma. E in serata è arrivato il commento del governatore pugliese, Michele Emiliano, che concorda con l'idea di un accordo di programma. «Stiamo facendo qualche piccolo passo avanti - ha detto - la disponibilità offerta dal presidente del Consiglio Gentiloni ad accogliere le istanze del Comune di Taranto e della Regione Puglia in un atto giuridicamente rilevante integrativo del Dpcm impugnato dinanzi al Tar di Lecce è senza dubbio un fatto positivo». «Attendiamo dunque il già richiesto incontro con il presidente del Consiglio».

Nella bozza di intesa inviata ieri sera dai ministri a Regione Puglia, Provincia e Comune di Taranto e ai sindaci del territorio coinvolti nella vertenza, si prevedono, tra l’altro, l'anticipazione dal 2023 al 2020 dei principali interventi ambientali e la rinuncia, da parte degli enti locali, ai ricorsi al Tribunale amministrativo. Con la risposta di Melucci all’iniziativa «inaspettata» del governo, il sindaco di fatto conferma quanto già annunciato il 30 dicembre scorso quando, dopo una riunione con il governatore Michele Emiliano, era stata annunciata la presentazione entro 10 giorni di «una proposta formale di accordo» per la modifica del Dpcm che contiene il Piano ambientale Ilva.

«Il Comune aveva rivendicato uno strumento più efficace come l'accordo di programma - fa presente Melucci - strumento di rilevanza amministrativa peraltro accolto dal ministro Calenda, tramite dichiarazioni rilasciate all’indomani dell’ultimo tavolo istituzionale, mentre ci giunge oggi inaspettatamente una bozza nella forma di un generico protocollo di intesa, che riteniamo non conservi analoga efficacia». Calenda non ha perso tempo a ribadire la posizione del governo tramite Twitter. «Il protocollo non può essere disatteso da nessuno. Impegna il governo. Quando cambia il governo non decadono gli atti compiuti dal precedente. Ma soprattutto gli impegni ambientali verranno recepiti nel contratto di cessione a Mittal e, dunque, saranno pienamente vincolanti». E un appello «alla saggezza e alla leale collaborazione perché, una volta per tutte, si scelga la via della condivisione istituzionale» viene rivolto agli enti locali dal vice ministro allo Sviluppo economico, Teresa Bellanova.

Da parte sua il sindaco di Taranto ha fatto presente che il Comune «sta elaborando con consulenti legali e tecnici la propria proposta, nell’interesse collettivo, sforzandosi di fare sintesi con le posizioni della Regione Puglia» e che «non si intende modificare questa road map».

Dai sindacati le reazioni sono di apprezzamento per l'iniziativa del governo accompagnate dall’invito agli enti locali a sotterrare i ricorsi. «Occorre ritrovare la via della ponderazione e dare alla vicenda Ilva un epilogo positivo. Non si può più perdere tempo. Il sindaco di Taranto e il governatore della Puglia si decidano a ritirare il ricorso» dichiarano Uil e Uilm per bocca della segretaria confederale Tiziana Bocchi e del segretario generale Rocco Palombella, per i quali la proposta governativa è «un atto giuridicamente rilevante».

Anche per l’Ugl la bozza di protocollo di intesa «è un enorme passo in avanti». I segretari generali dell’Ugl e dell’Ugl metalmeccanici, Francesco Paolo Capone e Antonio Spera, aggiungono che «non c'è tempo da perdere, si deve procedere presto e bene per coniugare il diritto alla salute con quello all’occupazione». (di Paolo Melchiorre, ANSA)