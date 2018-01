POTENZA - Nel 2017 in Basilicata sono stati 3.282 gli incidenti rilevati dalla Polizia stradale, con 76 morti (2.131 le persone ferite), e 1.285 incidenti con lesioni: i conducenti controllati con etilometri, alcool test e drug test sono stati complessivamente 97.372, di cui 445 sanzionati per guida in stato di ebbrezza e 164 sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

I dati sono stati resi noti dalla Polstrada: nel 2017, con 41.237 pattuglie, il Compartimento della Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata ha accertato 118.627 infrazioni al codice della strada, di cui 13.920 per eccesso di velocità, 4.750 per uso del telefonino, e 10.277 per il mancato rispetto delle norme sulle cinture di sicurezza e sui sistemi per i bambini. In dodici mesi sono state ritirate 3.299 patenti e 4.681 carte di circolazione (124.475 i punti complessivamente decurtati).

La Polstrada ha inoltre potenziato i servizi di controllo nel settore del trasporto professionale, con 101 servizi effettuati da 648 operatori di polizia che hanno controllato 1.431 veicoli pesanti di cui 32 (2,2%) stranieri, con l’accertamento di 1.936 infrazioni, per 25 patenti e 44 carte di circolazione ritirate.