Gli agenti della Polizia Municipale, a seguito delle indagini iniziate su denuncia di una cittadina pugliese per presunta clonazione delle targhe della sua autovettura, hanno posto in sequestro un veicolo FIAT 500X. Tutt'ora sono in corso le operazioni finalizzate al sequestro di un altro veicolo, dello stesso tipo e colore, che circola con le medesime targhe.

Le indagini sono ancora in corso in quanto, partendo dagli esiti investigativi che hanno portato al sequestro dei primi due veicoli, si ritiene che vi sia un considerevole traffico di autovetture clonate tra la Campania e la Puglia.