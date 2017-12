ANTONIO DECARO

Anche quest’anno Bari vivrà una grande festa la notte del 31 dicembre e saluteremo il nuovo anno vivendo la piazza, ascoltando buona musica italiana e soprattutto ballando e divertendoci in sicurezza.

Perché organizzare un grande evento, con ospiti di qualità, per la fine dell’anno in piazza significa anche questo: offrire a tutti la possibilità di godere di uno spettacolo e di un concerto gratuitamente, limitare gli spostamenti su strada e garantire una bella festa pubblica a migliaia di ragazzi e famiglie. Questi sono alcuni dei motivi per cui, con non pochi sforzi, cerchiamo di investire su questo evento che richiama nella nostra città anche un numero considerevole di turisti che trascorrono poi a Bari qualche giorno in più.

In questi giorni con la Prefettura e la Questura stiamo facendo un lavoro straordinario per garantire la sicurezza di tutti e che la festa si svolga nel rispetto delle regole. Ancora una volta voglio ringraziare le donne e gli uomini della Polizia Locale che saranno in servizio in numero massiccio per tutto il giorno del 31 dicembre e che insieme alle altre forze dell’ordine garantiranno il corretto svolgimento della manifestazione. Come è già accaduto per altri eventi importanti e che richiamano una grande numero di gente, l’intera macchina organizzativa è già a lavoro da diversi mesi per ottimizzare tutte le risorse a disposizione. Si stanno rafforzando le misure di sicurezza sia per l’accesso all’area del concerto sia durante la festa, con l’inasprimento del divieto per i contenitori di vetro che saranno vietati. Questo perché il nostro obiettivo è far arrivare in piazza tante ragazze e ragazzi ma anche tante famiglie che devono vivere quella serata in totale tranquillità.

Stiamo disponendo il consueto piano della viabilità che quest’anno vede raddoppiato il numero delle navette che faranno la spola con il centro cittadini e gli autobus che serviranno i quartieri periferici. Abbiamo inoltre rinnovato l’accordo sulle tariffe per il servizio di taxi collettivo per tutti quei ragazzi che vorranno raggiungere il centro cittadino senza prendere l’auto. Credo di poter dire anche di essere orgoglioso di ospitare uno degli artisti più importanti del panorama della musica pop italiana e di ospitare uno dei più importanti «capodanni d’Italia», confermando il percorso che Bari ha intrapreso da diversi anni affermandosi come una delle città più vive e attrattive del sud Italia.

Non mi resta, quindi che dare appuntamento a tutti i baresi, per la sera del 31 dicembre in piazza Libertà per divertirci insieme e augurarci un nuovo anno sereno!

Un’unica raccomandazione: la bottiglia di spumante stappiamola a casa prima di arrivare in piazza!