Come annunciato ad agosto, partiranno dall'anno prossimo i 100 istituti tecnici e licei che offriranno la possibilità ai propri studenti di diplomarsi n 4 anni anziché 5. Le iscrizioni saranno possibili a partire dal prossimo 16 gennaio. Il decreto del Ministero della Pubblica istruzione è stato pubblicato il 28 dicembre e prevede dall'anno scolastico 2018/2019 la sperimentazione di un percorso di studi quadriennale per una sola sezione, a partire dalla classe prima.

In Puglia le scuole individuate sono 10. Di seguito l'elenco:

Bari: liceo classico Orazio Flacco e I.I.S Marconi (Meccanica, maccatronicaed energia)

Brindisi: I:I.S. E. Majorana (liceo scientifico opzione Sciene applicate), I.I.S: Marzolla Simone Durano (classico)

Fasano: I.I.S. Salvemini (Grafica e comunicazione)

Foggia: liceo scientifico Marconi

Galatina: liceo scientifico A. Vallone

Lecce: I.I.S. Galilei-Costa (sistemi informativi aziendali) e liceo P. Siciliani (Scienze umane)

Taranto: liceo scientifico G. Battaglini

In Basilicata, invece, la sperimentazione è stata autorizzata a Melfi solo all'I.I.S. G. Gasparrini (Amministrazione, Finanza e marketing).