Il Bari pareggia sul campo del Carpi mentre il Foggia cade in casa dopo un iniziale vantaggio nel primo tempo. E' questo il risultato dell'ultima giornata di andata del campionato cadetto che vede i biancorossi di Grosso impegnati in una partita che finisce 0-0 con qualche azione gol sprecata. Nenè (15’) scheggia il palo su punizione dal limite concessa per un fallo su Tello. Poi un doppio intervento di Colombi (35’) dopo un flipper nell’area di rigore del Carpi: ci prova prima Basha, tiro debole e centrale, poi Improta con un colpo di testa a cui manca incisività.

Diversa la partita allo Zaccheria dove il Foggia perde 2-1 nonostante un iniziale vantaggio al primo tempo. Al 40esimo del primo tempo, i rossoneri pugliesi passano in vantaggio grazie a un gol di Beretta. Alla ripresa, però, la squadra ospite pareggia i conti con un gol di Ciofani che, a distzna di 14 minuti, fa la doppietta e porta il Frosinone in vantaggio.