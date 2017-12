Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha nominato oggi con proprio decreto Salvatore Ruggeri, già parlamentare della Repubblica (senatore nella XV legislatura e deputato nella XVI legislatura), assessore al Welfare (deleghe a Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità, Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria). Lo rende noto un comunicato della Regione Puglia. La delega al Welfare era stata assunta da Emiliano all’indomani della scomparsa dell’assessore Salvatore Negro, cognato di Ruggeri.

Le deleghe ai Lavori Pubblici e alla Tutela delle Acque sono state invece assunte oggi dallo stesso presidente. Anna Maria Curcuruto, titolare fino a oggi dell’assessorato ai Lavori Pubblici e alla Tutela delle Acque è stata nominata, con separato atto, consigliera del presidente - a titolo gratuito - per le materie dei Lavori Pubblici e della Tutela delle Acque (per l’attuazione dei programmi in materia di sistemi idrici, risorse naturali ed opere pubbliche).

FDI: EMILIANO NOMINA UOMO DI DESTRA - «Michele Emiliano allarga le sue mire espansionistiche e nomina in giunta un uomo di destra, destinato a giocare sul tavolo degli avversari per intascare l’elezione alle imminenti Politiche. Una scelta che non può passare inosservata e non avere un peso nel quadro generale delle valutazioni da parte dei cittadini pugliesi chiamati al voto». Così il segretario regionale Fratelli d’Italia Puglia, Marcello Gemmato, commenta in una nota la nomina ad assessore al Welfare della Regione Puglia di Salvatore Ruggeri al posto del cognato Salvatore Negro, titolare della delega fino alla sua recente scomparsa.