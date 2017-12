A causa di un mezzo pesante che, per cause in corso di accertamento, si è posizionato di traverso sulla strada, è stato chiuso provvisoriamente al traffico, in entrambe le direzioni, un tratto della statale 655 'Bradanicà, in corrispondenza km 32,000, in località Candela (Foggia), al confine con la Basilicata. Lo rende noto l’Anas.

Il conducente del tir - per cause in corso di accertamento - ha perso il controllo del mezzo pesante che guidava, che si è posizionato per traverso. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica.