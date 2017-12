BARI - La Regione Puglia ha assegnato un contributo straordinario di 400mila euro per il riconoscimento da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) del percorso formativo 'Tecnico superiore per la manutenzione degli aeromobili' dell’Its Aerospazio Puglia di Brindisi, allo scopo di rilasciare la licenza di manutentore aeronautico agli allievi iscritti allo stesso istituto. Lo rende noto l’assessore all’Istruzione, alla formazione e al lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo.

«Secondo recenti ricerche - sottolinea l’assessore - il fabbisogno occupazionale di nuovi piloti e personale addetto alla manutenzione è in grande crescita. Addirittura, secondo una nuova previsione del più grande produttore al mondo di aerei, Boeing Pilot & Technician Outlook, entro il 2034 ci sarà bisogno di 558.000 nuovi piloti di aerei commerciali e 609.000 nuovi tecnici di manutenzione».

«Compito della politica - conclude Leo - è provare a leggere le tendenze del mercato del lavoro per farsi trovare pronti dinanzi ai rinnovati fabbisogni occupazionali delle imprese. La Puglia che innova ha dimostrato, in questi anni, di essere estremamente vitale nel settore dell’aerospazio. Pertanto è giusto che l’amministrazione regionale e le relative politiche formative intercettino queste linee di sviluppo».