POTENZA - Un uomo di 53 anni è ricoverato nell’ospedale «San Carlo» di Potenza dopo essere stato ferito dal padre mentre cercava di difendere la madre dalla furia del genitore, in un litigio avvenuto a Potenza, in una casa di discesa San Gerardo.

L’uomo è stato ferito da una coltellata al torace: è stato operato e i medici - secondo quanto si è appreso dall’azienda ospedaliera - hanno emesso una prognosi di un mese. In ospedale è stato curato anche il padre, che sembrava avere problemi cardiaci forse conseguenza del litigio e del ferimento. Dopo le cure, l’uomo (che ha 80 anni; la moglie con la quale litigava per motivi banali ne ha 82) è stato preso in custodia dai Carabinieri, che lo hanno posto agli arresti domiciliari con l'accusa di tentativo di omicidio.