di ANTONIO PORTOLANO

BRINDISI - Abbandonato per ore in strada su una panchina all’addiaccio mentre il padre giocava al centro scommesse. La triste storia di «Natale» non è tratta da un racconto del celebre scrittore Charles Dickens ma si è consumata realmente a Brindisi la mattina antecedente la vigilia di Natale.

Un bimbo tra i 3 e i 4 anni, nel mezzo della mattinata, seduto su una panchina di corso Garibaldi - nel centro storico del capoluogo - è rimasto per lungo tempo davanti a un centro scommesse standosene buono e tranquillo quasi come se la cosa fosse piuttosto abituale.

A ogni modo, la inusuale scena di un bimbo in tenera età, solo su una panchina del centro della città, non è sfuggita ai numerosi passanti che affollavano il corso soprattutto nelle giornate delle festività natalizie. E come era facile intuire, a un certo punto, qualcuno tra i più attenti e sensibili dei passanti si è soffermato ad osservare per un po’ quel bimbo, iniziando a temere che si fosse smarrito e che non trovasse più i genitori. Nel giro di una manciata di minuti più di una persona ha iniziato ad interessarsi al caso e qualcuno è entrato nell’agenzia di scommesse informando gli stessi titolari dell’esercizio i quali - condividendo la preoccupazione dei passanti e vedendo quel bimbo dall’aria smarrita nel mezzo della gelida mattinata - hanno segnalato il fatto alle forze dell’ordine.

Sul posto è stata inviata subito una pattuglia di agenti di Polizia municipale che, dopo una serie di ricerche preliminari, sono riusciti a rintracciare il padre del bambino, un 34enne di origine vietnamita. Ma la sorpresa e lo stupore maggiore è stato scoprire che il genitore di quel bambino era proprio all’interno del centro scommesse che, per ovvie ragioni, non consente ai minori la frequentazione del posto. Il vizio del gioco, evidentemente, ha prevalso su qualsiasi tipo di legame, persino quello di sangue tra un genitore e il proprio figlio. E quindi, non solo quel padre non ha trovato di meglio che lasciare il figlio sulla panchina per andare a giocare ma, addirittura, era talmente preso dal gioco che stava facendo da non accorgersi minimamente del caos, dell’agitazione e dei capannelli di persone che si erano reati dentro e fuori l’agenzia da lui scelta per soddisfare la sua compulsiva esigenza, proprio a causa di quel bimbo abbandonato.

Stando a quanto accertato gli agenti della Polizia locale, infatti, il padre avrebbe letteralmente «depositato» il piccolo, alla stessa stregua di un pacco, all’uscita dell’agenzia e se ne è andato tranquillamente a scommettere. Inevitabili quindi, per l'uomo le conseguenze previste dalla legge per simili situazioni. Una volta rintracciato ed identificato, infatti, è stato denunciato a piede libero per abbandono di minore. Ma al di là delle conseguenze legali cui quel padre andrà incontro, resta l’amarezza e la tristezza di un simile gesto, che invita tutti a riflettere sui rischi e i danni provocati, ormai sempre più spesso ed a qualsiasi livello sociale da un fenomeno patologico quale quello del gioco.