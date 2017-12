POTENZA - Indagini sono in corso a Corleto Perticara (Potenza) da parte dei Carabinieri sul ferimento con colpi di arma da fuoco, nella sera della vigilia di Natale, di un 31enne, con precedenti penali: un uomo di 53 anni - che in precedenza, con il viso coperto, avrebbe fatto irruzione in una casa dove il giovane stava cenando, aggredendo lui e le altre persone presenti con un bastone - è stato denunciato dai militari della Compagnia di Viggiano (Potenza).

Il giovane - quasi sicuramente per motivi banali - è stato ferito a un gomito e a una gamba, con una prognosi di 20 giorni, mentre stava cercando di scappare per le vie del paese lucano. In seguito i Carabinieri, allertati da una telefonata al 112, hanno fatto anche una perquisizione nella casa dell’uomo denunciato: vi hanno trovato e hanno sequestrato alcune armi da fuoco legalmente detenute e armi bianche di genere vietato.