La Squadra mobile ha avviato indagini sull'aggressione di un cittadino nigeriano, munito di regolare permesso di soggiorno, che sarebbe stato picchiato selvaggiamente sotto casa, in via Nicolai, al rione Libertà. Sulla dinamica dell'episodio la Questura non si bilancia più di tanto anche perché sono in corso approfondimenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Di certo c'è che il giovane, sposato con figlio, sarebbe stato vittima di un pestaggio da parte di un gruppo di persone. Il caos ha attirato l'attenzione di alcuni vicini che hanno dato l'allarme al 113 e hanno fatto intervenire un'ambulanza del 118. Al loro arrivo, il nigeriano era stato già caricato sull'autolettiga quindi i poliziotti hanno scortato il ferito al pronto soccorso del Policlinico dove è stato ricoverato in sala rossa con traumi alla testa e al torace. Non sarebbe in pericolo di vita, ma i sanitari per il momento non hanno sciolto la prognosi. Se ne saprà di più nelle prossime ore quando gli investigatori potranno interrogare il ferito o raccogliere altre testimonianze.