MARATEA (POTENZA) - «L'anno che verrà», la trasmissione che - in diretta su Rai1, la sera di San Silvestro - saluterà l’arrivo del 2018, potrà avere al massimo 6.400 persone radunate in piazza Europa, a Maratea (Potenza), località da dove lo spettacolo andrà in onda.

Lo ha annunciato oggi il sindaco della cittadina tirrenica lucana, Domenico Cipolla, secondo il quale «lo spettacolo non potrà che essere di primissimo livello e assolutamente da non perdere». In piazza Europa sono già cominciati i lavori per l'allestimento del palco, che avrà un’ampiezza di 30 metri per 20 e sarà completato dall’arrivo, nei prossimi giorni, di altre installazioni. Intorno all’area - che sarà presidiata da «oltre un centinaio di uomini delle forze dell’ordine» e da personale medico e della protezione civile - sono stati individuati 1.710 posti auto. Cipolla ha sottolineato che «tutti coloro che vorranno assistere allo spettacolo non avranno bisogno di alcun pass».