Quale miglior colpa di quello in una pescheria il giorno dell'antivigilia di Natale? Ne sa qualcosa il titolare della pescheria La Vecchia Scogliera (di Domenico Rogliero) in via Monfalcone che questa mattina ha trovato una amara sorpresa. Ignoti ladri, dopo aver forzato la saracinesca del locale, hanno fatto razzia di pesce e mitili per un valore di circa 25mila euro. Al titolare e ai suoi dipendenti non è rimasto altro che lasciare la saracinesca chiusa: l'attività riaprirà il 27 dicembre per il successivo appuntamento del cenone di Fine anno. Ladri permettendo...