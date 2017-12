Volley, il Castellana ci prova ancora contro il Verona

BARI - Ci si rituffa in clima campionato in casa Bcc. Domani sera infatti (Palaflorio di Bari ore 20.30) - si recupera il match contro il Verona di Nikola Grbic valido per la terza giornata di andata del campionato di Superlega di volley maschile rinviata il 25 ottobre per indisponibilità del palazzetto barese.

Dopo la sconfitta sul filo di lana contro Sora i ragazzi della New Mater si sono rituffati nel lavoro con ancora più grinta e voglia di riscatto, ma dovranno fare i conti con un avversario ancora imbattuto nelle gare in trasferta quest'anno e reduce dal convincente 0-3 contro la Revivre Milano.

​QUI CASTELLANA GROTTE - Lo staff tecnico pugliese è al lavoro per riportare più in alto il rendimento dell'opposto Tzioumakas i cui numeri nelle ultime gare hanno consigliato coach Lorizio l'inserimento di Cazzaniga nel sestetto titolare che ha affrontato Sora. Focus anche sul ridurre gli errori in attacco soprattutto nei momenti più delicati del match. Il direttore sportivo De Mori inquadra il momento del team castellanese: «Purtroppo veniamo da una serie di gare in cui abbiamo perso tutte le certezze che ci eravamo costruiti nel precampionato e inizio stagione. Non è sicuramente facile il campionato di Superlega, specie per una matricola, e lo stiamo vivendo sulla nostra nostra pelle. Però non molliamo e non molleremo fino alla fine della stagione perché siamo realmente fiduciosi delle nostre potenzialità che ancora non siamo riusciti ad esprimere al meglio. Lavoreremo sodo per fare in modo che nei momenti delicati dei set e delle gare si riesca ad essere più lucidi e cinici per riuscire a portare a casa qualche punto in più che potrebbe ridare serenità a tutta la squadra».

​FOCUS VERONA​ - ​D​opo l’inizio ​vincente dell’avventura ​i​n Coppa CEV, ​gli uomini di Grbic ​scendono a Bari forti d​ell'imbattibilità esterna frutto dell'ottimo periodo di forma che la squadra griffata Calzedonia sta attraversando pur priva ancora del miglior Djuric. ​Tante le frecce nell'arco del tecnico Nikola Grbic con l'opposto Stern che non sta facendo rimpiangere Djuric e la coppia di martelli Jaeschke e Marr a comporre una coppia di martelli molto affidabile.L'ex molfettese Spirito poi sta alzando via via il rendimento al palleggio. Da verificare quella che sarà la coppia dei centrali che giocherà a Bari. Il dubbio è chi affiancherà l'ottimo Pajenk fra Birarelli (assente nelle ultime due di campionato) e Mengozzi. ​



​PRECEDENTI: 4 (1 successo Castellana Grotte, 3 successi Verona)

​ARBITRI: ​Sig. Ilaria Vagni (PG) - Sig. Gianfranco Piperata (BO)

​BIGLIETTERIA: Prezzo biglietto 10€ ; ridotto a 5€ per gli abbonati del Bari Calcio ed i possessori dei ticket di Bari Palermo. Il botteghino aprirà alle ore 19.00. Prevendita aperta fino alle 12 di domani 13 dicembre presso: Gran Bar - Via Nicola Pinto - Castellana Grotte e biglietteria ATS - Via Capruzzi 224/c - Bari.