LECCE - Sono otto le persone arrestate stamani dalla Squadra Mobile di Lecce in un’operazione antidroga disposta dalla Procura del capoluogo salentino, mentre una persona è ancora irreperibile; complessivamente le persone iscritte nel registro degli indagati sono 34, comprese quelle arrestate. All’operazione hanno concorso numerose pattuglie del locale Reparto Prevenzione Crimine, unità cinofile e personale delle Squadre Mobili di Bari, Brindisi e Novara.

Degli otto arrestati, trasferiti nelle carceri di Bari, Brindisi e Lecce, cinque sono salentini, uno di Bisceglie (Bat) e due sono marocchini. Un altro cittadino del Marocco è riuscito per ora a sfuggire alla cattura. Secondo quanto emerso dalle indagini, tutti gli indagati sarebbero coinvolti, a vario titolo, in numerose importazioni e trasporti di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hascisc, avvenute in alcuni comuni a sud di Lecce (Nardò, Copertino, Leverano e Taurisano), nonché della detenzione illegale di armi. Secondo gli investigatori, l’hascisc arrivava dal Marocco attraverso la penisola iberica, mentre la cocaina era fornita da esponenti della malavita calabrese.

Nel corso delle perquisizioni odierne sono stati sequestrati 24 chilogrammi di droga, soprattutto hascisc ma anche cocaina e marijuana, 4 armi da fuoco (una carabina, un revolver, una pistola semiautomatica e un fucile calibro 12 a canne mozze), un silenziatore e numerose munizioni.