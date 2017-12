L'incontro con i sindaci e i dirigenti dei Comuni interessati al finanziamento delle reti pluviali urbane – fogna bianca per circa 31

milioni di euro si è svolto questa mattina alla presenza dell'Assessore regionale ai Lavori pubblici Anna Maria Curcuruto .

“L'occasione è stata utile – ha spiegato la Curcuruto - anche per dare alcune indicazioni sull’ Avviso Pubblico che stiamo per emanare per altri 30 milioni di euro sempre per interventi sulle reti pluviali cittadine”.

Diversi i quesiti posti dai rappresentanti dei Comuni ai quali hanno dato risposta sia l’assessore che i dirigenti regionali Antonio Pulli e Raffaele Landinetti, con il Responsabile del procedimento, Davide Del Re.

“Abbiamo dato oggi una risposta importante - ha commentato l'assessore Curcuruto - alle esigenze dei Comuni pugliesi in tema di salvaguardia delle risorse idriche. Riutilizzeremo questi reflui depurati per gli usi civili come l'irrigazione dei giardini comunali, il lavaggio stradale, preservando la risorsa potabile. Realizziamo così opere pubbliche che rappresentano opportunità di lavoro per i territori, ma anche occasioni di salvaguardia ambientale”.