BARI - E’ morto stamattina Vito Attolini, decano dei critici cinematografici pugliesi e uno dei più conosciuti e stimati critici cinematografi italiani. Era nato a Bari e aveva compiuto pochi giorni fa 86 anni.

La sua passione per il cinema ha radici molto lontane e la sua carriera di critico corre in parallelo a quella di stimato e integerrimo funzionario statale. La sua serietà e la sua competenza lo portano a dirigere per anni la sezione pugliese del sindacato critici cinematografici, e a far parte del direttivo nazionale dello stesso sindacato. Operatore culturale di spessore, ha fondato il più importante circolo di cinematografia, «Gli amici del cinema», e sono famose le proiezioni, accompagnate da dibattito, che organizzava la domenica mattina nel Kursaal Santalucia.

Ha vinto numerosi riconoscimenti tra i quali il premio Pasinetti promosso dalla rivista 'Cinema nuovò diretta da Guido Aristarco. Ha pubblicato molti volumi, l’ultimo dei quali dedicato a Sandro De Feo dato alle stampe circa un mese fa. E’ stato, fino a pochi giorni fa, titolare della rubrica cinematografica del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno.

Alla Famiglia le condoglianze del settore Cultura e Spettacoli e della intera redazione della Gazzetta.

(la foto è di Piero Lovero)