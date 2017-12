Attentato con giubbotto esplosivo alla stazione dei bus di Manatthan fermato un 20enne del Bangladesh

NEW YORK - A Manhattan torna la paura. E stavolta poteva essere davvero una strage, se non fosse stato per un ordigno difettoso. Un tubo-bomba 'fai da tè indossato da un aspirante kamikaze, esploso mentre l’uomo attraversava il sottopasso che unisce il terminal dei bus di Port Authority alla stazione della metro di Times Square. Nell’ora di punta è forse il luogo più affollato di tutta New York, un flusso frenetico di pendolari in entrambe le direzioni, il cuore pulsante della Grande Mela. E che alla fine ci siano stati solo quattro feriti lievi è davvero un miracolo.

«Ho agito per vendetta», sarebbero state le prime parole dell’attentatore, che parlando con gli investigatori che lo interrogano in ospedale avrebbe motivato il suo gesto citando le azioni di Israele contro la popolazione di Gaza. Legandolo quindi al controverso annuncio del presidente americano Donald Trump su Gerusalemme capitale.

Le sue condizioni non sono gravi, ha solo ferite lievi e bruciature al torace e sulle mani. Si chiama Akayed Ullah, ha 27 anni e vive a Brooklyn. Originario del Bangladesh, da sette anni risiede negli Usa, dove ha fatto l’autista di taxi a noleggio prima di trovare lavoro presso un’azienda elettrica. E’ proprio nei locali di questa impresa che - probabilmente ispirandosi all’Isis - avrebbe assemblato l’ordigno artigianale che poi si è legato attorno al corpo con nastro adesivo e fascette. Ma qualcosa è andato storto, visto che il dispositivo è esploso prima del tempo e per fortuna solo parzialmente.

Erano le 7,20 del mattino, nel pieno della rush hour, e dopo pochi minuti Ullah si sarebbe trovato alla stazione della metropolitana di Times Square, uno degli snodi principali della città. Anche se non è ancora chiaro quale fosse il vero obiettivo, e se Ullah avesse l’intenzione di salire a bordo di una carrozza della metro. Le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza lo mostrano mentre avanza tra la folla: poi un’improvvisa fiammata e il boato, seguiti dal fuggi fuggi generale delle persone terrorizzate. Una corsa disperata in una fitta nuvola di fumo bianco. Si vede quindi l’uomo, vestito con una giacca scura e dei pantaloni da lavoro, a terra ferito.

Immediati sono scattati i soccorsi e sono entrati in azione polizia e agenti dell’antiterrorismo. All’inizio si è temuto ci fossero complici o altri ordigni. Così sia la stazione dei bus di Port Authority che i treni delle principali linee della metro che passano per Times Square sono stati evacuati. Per qualche ora gran parte della West Side di Manhattan è rimasta isolata dal resto della città, col traffico paralizzato e milioni di pendolari bloccati. Poi l’annuncio del governatore Andrew Cuomo e il sindaco Bill de Blasio: «E' stato il tentativo di un attacco terroristico ma non c'è più alcuna minaccia». Almeno per ora.

«Questa è New York, siamo un simbolo e un obiettivo internazionale, e dobbiamo convivere con questa realtà», affermano Cuomo e de Blasio, ben sapendo che solo un mese fa con un furgone furono investite e uccise otto persone sulla pista ciclabile a Chelsea, sulle rive dell’Hudson. E nel settembre del 2016, sempre a Chelsea, l’esplosione di un ordigno artigianale scatenò il terrore in uno dei quartieri della movida newyorchese.

Cuomo e de Blasio hanno quindi ammesso come vigilare ogni giorno su milioni di pendolari sia davvero una sfida da far tremare i polsi, quasi impossibile.

Per il momento, invece, tace Donald Trump, che dopo essere stato informato dei fatti ha preferito fare l’ennesima polemica con i media, scatenando polemiche sui social. Certo è che si tratta del primo attentato dopo la sua decisione su Gerusalemme che ha fatto infuriare la comunità internazionale e soprattutto gran parte del mondo arabo e musulmano. Con tanti siti jihadisti che da giorni incitano alla rappresaglia contro Israele e contro gli Stati Uniti. «Dobbiamo proteggere le nostre frontiere», ha avvertito in serata la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders, sottolineando che il tentato attacco di oggi ripropone l’urgenza di una riforma dell’immigrazione: «Dobbiamo passare ad un sistema di immigrazione basato sul merito», ha detto ripetendo un mantra di Trump. (di Ugo Caltagirone, ANSA)